Trabzon Büyükşehir Belediyesinden anlamlı afişlerle

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, "Anneler Günü" dolayısıyla kent genelindeki ilan panolarına anneleri çağrıştıran kelimelerin yer aldığı afişler astı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 24 il arasında yer alan Trabzon'da, Büyükşehir Belediyesi anneler için özel afişler hazırlattı.

Kent genelindeki ilan panolarına asılan ve "Anne, cennet, terlik, insomnia, rehber, merhamet" kelimelerinin anneleri çağrıştıran açıklamalarının yer aldığı afişler duygulandırdı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, bugün en değerli varlıklar olan annelerin günü olduğu belirtildi.

Anneler Günü'nde bir farklılık yapmak amacıyla klasik mesajların aksine anneleri çağrıştıran kelimelerden oluşan afişlerin şehrin birçok noktasına yerleştirildiği aktarılan açıklamada, "Afişlerimizin sosyal medya paylaşımlarında gördüğü ilgi de bizleri ayrıca mutlu etti. Sadece bugünün değil, her günün Anneler Günü olduğu düşüncesiyle tüm annelerin gününü kutluyoruz." ifadesine yer verildi.