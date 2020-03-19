Trabzon Büyükşehir Belediyesinden koronavirüse karşı ekonomik tedbir kararı - Son Dakika
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Trabzon Büyükşehir Belediyesinden koronavirüse karşı ekonomik tedbir kararı

6 saat önce

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlar ve esnafı rahatlatacak bazı ekonomik tedbirler aldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden koronavirüse karşı ekonomik tedbir kararı, System.String[]

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlar ve esnafı rahatlatacak bazı ekonomik tedbirler aldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun talimatıyla koronavirüs tedbirleri çerçevesinde toplantı gerçekleştirildiği belirtildi.

Toplantıda, koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşları ve esnafı rahatlatacak önlemlerin görüşüldüğü kaydedilen açıklamada, alınan kararlara ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Belediye ve bağlı şirketlere ait mülklerde faaliyet gösteren ancak İçişleri Bakanlığı genelgesi gereği faaliyetlerini durduran kiracılardan faaliyete başlayacakları güne kadar aylık kira ücretleri alınmayacak. Kullandıkları yerler için işgaliye ücreti ödeyen esnafın iş yoğunluğunun azalması nedeniyle kullandıkları yerlerden vazgeçtiklerini yazılı olarak beyan etmeleri halinde bahsi geçen işgaliye ücretleri alınmayacak. Belediyeye kira, işgaliye, ecrimisil gibi adlar altında ödeme yapması gereken esnafa, yazılı başvurmaları halinde mevzuat çerçevesinde gerekli kolaylıklar sağlanacak."

Açıklamada, Meydan Cephe Sağlıklaştırma Projesi kapsamında projeden etkilenen işletmelerden onarım süresi boyunca işgaliye ücreti alınmaması kararı alındığı ifade edilerek, hijyen tedbirleri kapsamında su faturası borcu olan vatandaşlar için ilk etapta 1 Mayıs'a kadar su kesintisi yapılmayacağı da aktarıldı.

Toplantıda, Atatürk Köşkü ve Kent Müzesi'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun şu değerlendirmelerine yer verildi:

"Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak esnafımızın ve vatandaşımızın yanında olduğumuzu ilk günden itibaren dile getiriyor ve tüm çalışmalarımızı bu yönde gerçekleştiriyoruz. Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşımızın evde kalması gerekmektedir ve bu durumun şüphesiz esnafımıza bazı yansımaları olmaktadır. Esnafımızın ve vatandaşımızın bu süreci ekonomik anlamda sıkıntı içerisinde geçirmemesini sağlamak önceliklerimiz arasındadır. Sürecin işleyişine göre gerekli noktalarda yeni tedbirler uygulamaya koyulacaktır."

Murat Zorluoğlu, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 04:50 Kaynak: AA

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