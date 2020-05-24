Trabzon Büyükşehir Belediyesinden mahallelerde Ramazan Bayramı eğlencesi - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşlar için mahallelerde bayram eğlencesi düzenledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Murat Zorluoğlu'nun talimatıyla Pelitli, Yalıncak, Bostancı, Üniversite, Kalkınma, Kaymaklı, Esentepe, Yalı, Beşirli, Karşıyaka, Aydınlıkevler ve Yeşiltepe mahallelerinde Ramazan Bayramı dolayısıyla mehter konseri düzenlendi.

Konserlerin yanı sıra Hacivat-Karagöz, Nasreddin Hoca ve Karakaçan, İbiş-Aşuk-Maşuk gösterileri de sergilendi.

Gösterileri başta çocuklar olmak üzere vatandaşlar ilgiyle izledi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm ülke olarak alışık olunmayan bir bayram geçirildiğini belirtti.

Sağlıklı günlere dönebilmek için tedbirlere uymaya devam edilmesi gerektiğini vurgulayan Zorluoğlu, Büyükşehir Belediyesi olarak Ramazan Bayramı'nda evlerinden çıkamayan vatandaşlara moral vermek ve bir nebze de olsa güzel vakit geçirmelerini sağlamak adına şehir genelinde bayram eğlenceleri düzenlediklerini ifade etti.

Zorluoğlu, etkinlikleri balkonlarından ve pencerelerinden izleyen halkın memnuniyetini görmenin kendilerini de mutlu ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ailelerimizle sağlık içerisinde nice uzun bayramlar geçirebilmemiz için bu bayram ve sonrasındaki süreçte alınan önlemlere uyulmasını önemle istirham ediyor, tüm hemşehrilerimin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum."