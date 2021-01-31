Trabzon Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler kısıtlamalarda da çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında da çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin, yapımı devam eden projelerin en kısa sürede tamamlanması noktasında yoğun çalışma gerçekleştirdiği belirtildi.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekiplerin, kısıtlama süresince İskenderpaşa Otoparkı, Kadınlar Hali, yeni otogar, Yalıncak Plajı, Ulaşım Koordinasyon Merkezi, Maçka ilçesi Altındere Vadisi Sosyal Tesisleri ve Uzungöl'ün 2'nci etap projelerinde çalışmalarını yürüttüğü ifade edildi.

Kısıtlamalarda, Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı şantiyelerde yüklenici firmalar dahil olmak üzere 740 personel ile hizmet verildiği belirtilen açıklamada, denetimler için 30 kontrol mühendisinin görevlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin de şehrin muhtelif yerlerinde bozulan yollar ve kaldırımların onarımlarını tamamlarken, kırsal kesimlerde ise 560 personelle karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğü ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı 150 kişiden oluşan ekiple kentin çeşitli noktalarında çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarına devam etti. Öte yandan TİSKİ Genel Müdürlüğü ise 9 ayrı ekip ve 198 personelle Beşirli, Kalkınma mahalleleri ile Meydan bölgesinde yapımı süren altyapı çalışmalarına hız kazandırdı. Büyükşehir Belediyesi olarak Belediye Başkanımız Sayın Murat Zorluoğlu'nun talimatları doğrultusunda, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında etkin çalışma yürütmekteyiz."

Ekiplerin, kısıtlamaları fırsata çevirdiği belirtilen açıklamada, "Vatandaşlarımızdan gelen her türlü talep ve şikayete anında cevap verebilmek adına mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmaktadır. Altyapı çalışmalarına da ara vermeden devam eden ekiplerimiz, daha yaşanılabilir bir Trabzon için hayata geçirilen tüm projelerde de tam kadro faaliyet yürütmektedir. Hemşehrilerimizin de alınan tedbirlere uymalarını özellikle istirham ediyoruz. Bu zor süreci kurallara uyarak birlikte atlatacağımıza inancımız tamdır." değerlendirmesinde bulunuldu.