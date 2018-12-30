Trabzon Büyükşehir Belediyesinin Çalışmaları

Trabzon
Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu
, 5 yılda il genelinde içme suyu ve kanalizasyon yatırımlarının 650 milyon liraya ulaştığını bildirdi.
Gümrükçüoğlu yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart 2014 tarihinden itibaren Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü tarafından 413 ayrı altyapı yatırımının şehre kazandırıldığını belirterek, "Tamamlanan çalışmalarımızın yanı sıra çok sayıda yatırımımız tamamlanma aşamasına gelmiştir. 21 Mart
2019 yılı itibariyle 90 ayrı projemizde tamamlanarak hizmete alınacaktır. Böylece 5 yılda il genelinde tamamlanan 493 ayrı altyapı yatırımının maliyeti 650 milyon TL olacaktır." ifadelerini kullandı.
Trabzon'un büyükşehir statüsüne kavuşmasının ardından il genelindeki tüm altyapı yatırımlarının tek elden yürütülmesinin Trabzon'a önemli kazançlar sağladığına da dikkati çeken Gümrükçüoğlu, şunları kaydetti:
"Böylece zaman kaybının, mükerrerliğin önüne geçilmiş oldu. Altyapı çalışmalarımız çok daha hızlı, çok daha kontrollü olarak icra ediliyor. Tamamlanan ve 31 Mart 2019 itibariyle tamamlanacak olan yatırımlarımızın yanı sıra yapımına devam ettiğimiz ve 2019 yılı içinde yapım çalışmaların başlayacağımız şehrimiz için önem arz eden çok önemli projelerimiz bulunuyor. TİSKİ Genel Müdürlüğümüzün tamamladığı, sürdürdüğü ve 2019 yılı yatırım programında olan 622 projenin toplam maliyeti bin 739 milyar liraya ulaşmıştır. Bu rakam Trabzon'umuzun önemli kazanımlar elde ettiğinin, altyapıda ne denli önemli çalışmalar yapıldığının da göstergesidir."
Gümrükçüoğlu açıklamasında ayrıca, Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğünün içme suyu tesislerinden elektrik üreten, çok ciddi yatırımları sırasıyla tatbik eden bir kurum haline geldiğine vurgu yaparak "Elbette tamamladığımız, yapımına devam etiğimiz ve 2019 yılı içinde yapımına başlayacağımız yatırımların dışında şehrimizin ihtiyacı olan altyapı yatırımları da bulunmaktadır. Aziz halkımızın bilmesini istiyorum ki, program dahilinde tüm bu gerekli çalışmalar sırasıyla icra edilecektir." değerlendirmesinde bulundu.