Trabzon Büyükşehir Belediyesinin Çalışmaları

Trabzon
Büyükşehir Belediyesi, tarihi Karagöz Meydanı alanında bulunan Trabzon Öğretmenevi ve Cudibey Ortaokulu'nun yapımına devam ediyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu
, yaptığı yazılı açıklamada, tarihi Karagöz Meydanı'nın olduğu alanda okul ve öğretmenevi bulunduğunu belirterek, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde yıkılması planlanan okul ve öğretmenevinin belediye tarafından yeniden yapılmasına karar verildiğini ifade etti.
Gümrükçüoğlu, inşa edilen binaların Bakanlığa devredileceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Tarihi Karagöz Meydanı'nın belediyemize devri yönünde protokol imzaladık. Bunun için Tabakhane Kentsel Dönüşüm
alanı içinde bulunan Hacıkasım bölgesindeki alanı TOKİ'den satın aldık. Bu alanda inşa çalışmalarımıza süratle devam ediyoruz. Trabzon Öğretmenevi bugün 80 yatak kapasiteli iken 150 yatak kapasiteli çok modern bir öğretmenevi inşa ediyoruz. Aynı şekilde Cudibey Ortaokulu'nu da 36 derslikli olarak en güzel şekilde Hacıkasım mevkisinde Trabzon'a kazandırıyoruz."
Okul ve öğretmen evinin tamamlanıp Milli Eğitim Bakanlığına devredilmesinin ardından tarihi Karagöz Meydanı'nı devralacaklarını belirten Gümrükçüoğlu, "Bu tarihi alanda bulunan okul ve öğretmenevini yıkarak burayı kentsel meydan olarak yeniden düzenleyeceğiz. Böylece Trabzon şehir merkezine ikinci bir kent meydanı kazandırmış olacağız. Bu alanın altının otopark olarak düzenlenmesi yönünde de çalışmalar gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.