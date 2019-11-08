Son Dakika Haberleri: Trabzon Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları
Son Dakika Güncel Trabzon Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları

6 saat önce

Trabzon Büyükşehir Belediyesince, şehir trafiğini olumsuz etkilememek adına temizlik çalışmalarının büyük bölümünün, gece saatlerinde gerçekleştirdiği bildirildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları, System.String[]

Trabzon Büyükşehir Belediyesince, şehir trafiğini olumsuz etkilememek adına temizlik çalışmalarının büyük bölümünün, gece saatlerinde gerçekleştirdiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, belediye sınırları içerisinde bulunan ana yol, cadde, bulvar ve meydanların Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince 7 gün 24 saat temizlendiği belirtildi.

Yoğun araç trafiğini aksatmamak amacıyla gündüz saatlerinde yapılmayan çalışmaların, sabahın ilk ışıklarına kadar devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

" Kahramanmaraş, Farabi, Akif Saruhan, Gazipaşa, Şenol Güneş caddeleri ve şehirler arası otobüs terminali haftada bir kez, Meydan Parkı ise her gece yıkanmaktadır. Tanjant, Soğuksu, Şehit Refik Cesur caddeleri ve Trabzon- Rize karayolu ise her gece süpürme aracı ile süpürülmektedir. Kadınlar Pazarı her gün akşam saatlerinde temizlenmektedir. Bu çalışmalara ek olarak gece saatlerinde meydana gelebilecek doğal afet sonrası ve altyapı çalışmalarından kaynaklanan kirliliklere de anında müdahale edilmektedir."

Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 12:10 Kaynak: AA
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