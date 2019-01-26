Trabzon Büyükşehir Belediyesinin Temizlik Çalışmaları
1 saat önce
Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, geçen yıl 82 bin 500 kilometre yol süpürdü.
Trabzon
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, geçen yıl 82 bin 500 kilometre yol süpürdü.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri tarafından 2018 yılında 82 bin 500 kilometre yol süpürüldüğü belirtildi.
Ekiplerin aynı yıl 3 bin 600 kilometre kaldırım ve yol yıkadığı, ana yollardan 115 bin 200 kilogram çöp topladığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ayrıca ana arterler üzerindeki 47 alt geçit düzenli olarak haftada bir kez yıkandı. Yıl boyunca her hafta 28 cami avlu temizliği yapıldı. Ağustosta Akçaabat- Derecik
, ekimde Araklı-Kaşıklı mevkilerinde meydana gelen heyelan ve su baskınları sonrası yollar yıkanarak temizlik çalışmaları ivedilikle icra edildi. Yıl boyunca il genelinde yaşanan irili ufaklı heyelanlar sonrası aynı çalışmalar tekrarlandı. Yürüyüş ve bisiklet yollarının temizliğini de düzenli olarak yapan ekipler, haziran, temmuz ve ağustos aylarında bu çalışmalarını her gün icra etti. Yürüyüş yolunda yaz aylarında her gün çekirdek kabuğu temizliği yapılması da dikkat çekti."
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 03:37 Kaynak: AA
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