Son Dakika Haberleri: Trabzon Büyükşehir Belediyesinin Yol Yapım Çalışmaları

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin Yol Yapım Çalışmaları

52 dakika önce

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin, kente 53 bin 500 metre imar yolu kazandırdığı bildirildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin Yol Yapım Çalışmaları, System.String[]
Trabzon Büyükşehir Belediyesinin, kente 53 bin 500 metre imar yolu kazandırdığı bildirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon'a 5 yılda 53 bin 600 metre imar yolu yaptıklarını belirtti.

İmar planlarında öngörülen yolların standartlara uygun olarak şehre kazandırılmasının büyük önem taşıdığını ifade eden Gümrükçüoğlu, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda 2014-2019 yılları arasında Akçaabat, Araklı, Arsin, Dernekpazarı, Düzköy, Hayrat, Köprübaşı, Maçka, Of, Ortahisar, Sürmene, Şalpazarı ve Yomra ilçelerimizde 51 ayrı yolu şehrimize kazandırdık. İmar planlarında öngörülen bu yolların kazanımı mahallelerimize ciddi şekilde avantajlar sağlamakta, şehrimizi daha yaşanılabilir kılmaktadır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:25 Kaynak: AA

Akçaabat, Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzon, Güncel
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