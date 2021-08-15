TRABZON BÜYÜKŞEHİR'DEN KASTAMONU'YA DESTEK - Son Dakika
Üye Girişi
TRABZON BÜYÜKŞEHİR'DEN KASTAMONU'YA DESTEK

TRABZON BÜYÜKŞEHİR'DEN KASTAMONU'YA DESTEK

15.08.2021 16:34

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, gerek komşu şehirler gerekse de diğer bölgelerde yaşanan afetlere ilk desteği veren belediyeler arasında yer alıyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, gerek komşu şehirler gerekse de diğer bölgelerde yaşanan afetlere ilk desteği veren belediyeler arasında yer alıyor. Büyükşehir Belediyesi, Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felaketinin ardından iş makinelerini ve 4 personelini Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine sevk etti. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin afetin izleri silinene kadar bölgedeki çalışmalara destek vereceği öğrenildi.

NEREDE BİR AFET YAŞANSA BÜYÜKŞEHİR ORADA

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Son günlerde ülkemizde birbiri ardına meydana gelen sel felaketleri ve yangınlar, hepimizi üzüntüye boğdu. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı 4 personelimiz ve iş makinelerimiz Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrası temizleme çalışmalarına destek vermek için bölgeye sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi olarak bir süre önce komşu şehirlerimizde yaşanan sel ve heyelanlar ile ülkemizi üzüntüye boğan orman yangınlarının ardından yürütülen çalışmalara en büyük desteği vermiştik. Ekiplerimiz şimdi de Kastamonu'da yoğun gayret gösterecek. Ülkemizin hangi köşesinde bir afet meydana gelse, Trabzon Büyükşehir Belediyesi orada olmaya devam edecek" ifadeleri kullanıldı.

TARİH : 15. 08. 2021

Kaynak: Habermetre
YORUMLAR
500

Büyükşehir Belediyesi, Kastamonu, Trabzon, Sel, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum TRABZON BÜYÜKŞEHİR'DEN KASTAMONU'YA DESTEK - Son Dakika


Son Dakika
18:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO'ya İsveç resti: Mevzuat değişikliklerinin bir anlamı yok
18:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO'ya İsveç resti: Mevzuat değişikliklerinin bir anlamı yok
18:18 Beşiktaş'tan herkesi şaşırtan transfer! Yeni yıldız Somaspor'dan
18:14 Beşiktaş'tan herkesi şaşırtan transfer! Yeni yıldız Somaspor'dan
18:15 Son Dakika: İstanbul Pendik'te bir iş yerinde patlama meydana geldi
18:10 Son Dakika: İstanbul Pendik'te bir iş yerinde patlama: 2'si itfaiye eri 7 kişi yaralandı
17:40 İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Hanife Zengin ile LGBT'liler arasında gerginlik: O parmağını indir
17:35 İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Hanife Zengin ile LGBT'liler arasında gerginlik: O parmağını indir
17:37 Son Dakika: 97. Gazi Koşusu'nu Mehmet Kaya'nın jokeyliğini yaptığı Urfa Aslanı kazandı
17:33 Son Dakika: 97. Gazi Koşusu'nu Mehmet Kaya'nın jokeyliğini yaptığı Urfa Aslanı kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2023 19:05:11. #1.12#
SON DAKİKA: TRABZON BÜYÜKŞEHİR'DEN KASTAMONU'YA DESTEK - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement