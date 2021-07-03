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Trabzon Büyükşehir kardeş belediyelerine bir yenisini daha ekledi - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir kardeş belediyelerine bir yenisini daha ekledi

03.07.2021 00:58
Trabzon Büyükşehir kardeş belediyelerine bir yenisini daha ekledi, System.String[]

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, kardeş belediyelerine bir yenisini daha ekledi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, kardeş belediyelerine bir yenisini daha ekledi. Büyükşehir, Van'ın Tuşba Belediyesinin ardından Gevaş Belediyesi ile de 'Kardeş Belediye' oldu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 'Kardeş Belediye' projesine verdiği önem doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Van'ın Tuşba Belediyesi ile kardeşlik ilan eden Büyükşehir Belediyesi, ardından da Gevaş Belediyesi ile kardeş belediye oldu. Van'a giden Trabzon Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Murat Öztürk, Yapı ve Kontrol Şube Müdürü Akın Zafer Dileberoğlu, Etüd ve Projeler Şube Müdürü Ömer Çiçek, Kontrol Abdulgaffar Dener ile Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer ve ilgili teknik personel bir araya gelerek gerçekleştirilecek projelerle ilgili istişarelerde bulundular.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, kardeş belediyelere her geçen gün yenilerinin eklenmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, "AK Parti Genel Merkezimizin, teknik ve ekonomik olarak iyi durumda olan belediyelerin diğer ilçe ve belde belediyelerine araç-gereç, proje ve teknik desteğin yapılmasını öngördüğü 'Kardeş Belediye Projesi'ni çok önemsiyoruz. Bu doğrultuda Van'nın Tuşba Belediyesinin ardından Gevaş Belediyesi ile de kardeş belediye olmaktan mutluluk duyuyorum. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmeden önce Van Valiliği görevini yürüttüm. Güzel günler geçirdiğim bir şehir. Hala görüştüğüm dostlar edindim. Van'ın Tuşba ve Gevaş belediyeleri ile kurduğumuz kardeşlik köprüsü hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer ise "Van'da Valilik görevi yaptığı sırada gönüllerde taht kuran Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Murat Zorluoğlu'nun bizleri unutmadığı, bizlerin de onu unutamadığı kardeşlik köprüleri ile ortaya çıkmaktadır. Sayın Başkanımız Zorluoğlu'nun Van'a yaptığı hizmetleri unutmak mümkün değildir. Şu an Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile kardeş belediye olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun bilgi ve tecrübelerinden faydalanacaklarını belirten Başkan Sezer, "Fen İşleri Daire Başkanımız Murat Öztürk'ü ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Kendisi TOKİ'de çok önemli işlere imza attı. Güneydoğu Bölgemizin birçok ilinde Sayın Öztürk'ün imzası vardır. Gevaş ilçemizde de saha incelemeleri yapıyoruz. İlçemize kazandırılacak eserler için Başkanımız Murat Zorluoğlu başta olmak üzere ekibine teşekkür ediyorum" dedi. - TRABZON

Büyükşehir Belediyesi, Trabzon, Gevaş, Van, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Trabzon Büyükşehir kardeş belediyelerine bir yenisini daha ekledi - Son Dakika


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