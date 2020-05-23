TRABZON-Çay işçilerini taşıyan otomobil direğe çarparak alev aldı 3 ölü, 1 yaralı-2 - Son Dakika

Çay işçilerini taşıyan otomobil direğe çarparak alev aldı 3 ölü, 1 yaralı-2

TRABZON'un Of ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan çay işçilerinin içerisinde olduğu otomobil elektrik direğine çarparak alev aldı. Kazada otomobildeki Azerbaycan uyruklu 3 çay işçisi yanarak yaşamını yitirdi, 1 işçi de ağır yaralandı.

Kaza, saat 1130 sıralarında Of- Çaykara karayolunda meydana geldi. Azerbaycan uyruklu Fariş Farişov'un kullandığı 61 MA 0611 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton elektrik direğine çarptıktan sonra alev aldı. Otomobilde sıkışan 3 çay işçisi yanarak can verdi, sürücü ise yaralı olarak kurtuldu. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangında 3 çay işçisinin cansız bedeni otomobilden çıkarıldı. Yaralı sürücü ise olay yerinde yapılan müdahalesinin ardından Of Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden 3 işçinin cansız bedenleri hastane morguna kaldırıldı. Azerbaycan uyruklu 3 işçinin kimlikleri belirlenmeye çalışılıyor.

VALİ KAZA YERİNDE

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu. Vali Ustaoğlu, otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu alev aldığını belirterek kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini 1 kişinin ise yaralandığını söyledi.