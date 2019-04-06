Son Dakika Haberleri: Trabzon Çölyak Derneğinin Kuruluş Yıl Dönümü

Trabzon Çölyak Derneğinin Kuruluş Yıl Dönümü

59 dakika önce

Trabzon'da Çölyak Derneğinin ikinci kuruluş yıl dönümü kapsamında etkinlik düzenlendi.

Trabzon Çölyak Derneğinin Kuruluş Yıl Dönümü, System.String[]
Trabzon'da Çölyak Derneğinin ikinci kuruluş yıl dönümü kapsamında etkinlik düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesine ait EYOF Parkı'nda düzenlenen etkinliğe AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Çölyak Derneği Başkanı Akın Şahin ile dernek üyeleri ve aileleri katıldı.

Genç, burada yaptığı konuşmada, çölyağın bir hastalık değil, yaşam biçim olduğunu söyledi.

Glutensiz ürün bulma noktasında da her zaman çölyak hastalarının ve ailelerinin yanında olacaklarını vurgulayan Genç, "Çocuklarımız ve ailelerimizin sağlıklı şekilde yaşamlarını sürdürebilmesi için derneğimizle her zaman iletişim halinde olacağız. Onların glutensiz ürün ihtiyaçlarına destek olup, gerek programlarında gerekse de diğer aktivitelerinde belediye olarak elimizden geleni yapacağız." dedi.

Şahin de çölyak hastalarını dernek sayesinde bir çatı altında topladıklarını belirterek, "Hemen hemen her hastaya ulaşarak dernek merkezimizde eski ve yeni hastaları buluşturup, birbirlerine destek olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Bu hastalığa yakalanan insanların özelikle manevi desteğe ihtiyacı var." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 06:24 Kaynak: AA

AK Parti, Genç, Trabzon, Güncel
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