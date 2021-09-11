Trabzon'da 1,5 kilogram kubar esrar ele geçirildi - Son Dakika

Trabzon'da 1,5 kilogram kubar esrar, 11 gram eroin, 74 kök kenevir ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı ekim, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik Of, Düzköy ve Ortahisar ilçelerinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 4 kişiye ait ev, bahçe ve eklentilerinde yapılan aramalarda 1,5 kilogram kubar esrar, 11 gram eroin, 74 kök kenevir ile 7 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.