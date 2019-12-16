Trabzon'da 1,5 metre uzunluğunda, 2 ayaklı hayvan iskeleti bulundu-2 - Son Dakika

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Trabzon'da 1,5 metre uzunluğunda, 2 ayaklı hayvan iskeleti bulundu-2
7 saat önce
Trabzon'da 1,5 metre uzunluğunda, 2 ayaklı hayvan iskeleti bulundu-2.
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 04:22 Kaynak: DHA
Trabzon'da 1,5 metre uzunluğunda, 2 ayaklı hayvan iskeleti bulundu-2
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