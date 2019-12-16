Trabzon'da 1,5 metre uzunluğunda, 2 ayaklı hayvan iskeleti bulundu (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzon'da 1,5 metre uzunluğunda, 2 ayaklı hayvan iskeleti bulundu (2) - Son Dakika

Trabzon'da 1,5 metre uzunluğunda, 2 ayaklı hayvan iskeleti bulundu (2)

6 saat önce

İSKELET, SU SAMURUNUNMUŞTrabzon'un Beşikdüzü ilçesinde, kayalık alanda bulunup, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) görevlilerince el koyularak, incelemeye alınan hayvan iskeletinin, su samuruna ait olduğu belirlendi.

Trabzon'da 1,5 metre uzunluğunda, 2 ayaklı hayvan iskeleti bulundu (2), System.String[]

İSKELET, SU SAMURUNUNMUŞ

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde, kayalık alanda bulunup, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) görevlilerince el koyularak, incelemeye alınan hayvan iskeletinin, su samuruna ait olduğu belirlendi. DKMP'den yapılan yazılı açıklamada, "Hayvan iskeletinde ve mahallinde veteriner hekimimiz beraberinde yapılan inceleme sonucunda yaklaşık 2 yıllık olduğu, muhtemelen başka bir hayvanla boğuşma sonucu öldüğü, kafa tasının olmadığından net olmamakla birlikte anatomik yapısının ve mahallinde bulunan post parçalarının incelenmesinde su kaynakları yakınında bölgemizde bolca bulunan memeli türünden su samuru olduğu kanaatine varılmıştır" denildi.


Beşikdüzü, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 05:33 Kaynak: DHA
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