Son Dakika › Güncel › Trabzon'da 1,5 metre uzunluğunda, 2 ayaklı hayvan iskeleti bulundu (2) - Son Dakika
Trabzon'da 1,5 metre uzunluğunda, 2 ayaklı hayvan iskeleti bulundu (2)
6 saat önce
İSKELET, SU SAMURUNUNMUŞTrabzon'un Beşikdüzü ilçesinde, kayalık alanda bulunup, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) görevlilerince el koyularak, incelemeye alınan hayvan iskeletinin, su samuruna ait olduğu belirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 05:33 Kaynak: DHA
İSKELET, SU SAMURUNUNMUŞ
Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde, kayalık alanda bulunup, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) görevlilerince el koyularak, incelemeye alınan hayvan iskeletinin, su samuruna ait olduğu belirlendi. DKMP'den yapılan yazılı açıklamada, "Hayvan iskeletinde ve mahallinde veteriner hekimimiz beraberinde yapılan inceleme sonucunda yaklaşık 2 yıllık olduğu, muhtemelen başka bir hayvanla boğuşma sonucu öldüğü, kafa tasının olmadığından net olmamakla birlikte anatomik yapısının ve mahallinde bulunan post parçalarının incelenmesinde su kaynakları yakınında bölgemizde bolca bulunan memeli türünden su samuru olduğu kanaatine varılmıştır" denildi.
Son Dakika Maytaptan çıkan duman 20 kişiyi zehirledi Trabzon'da 1,5 metre uzunluğunda, 2 ayaklı hayvan iskeleti bulundu Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi BAE, Türkiye'ye yaptırım için ABD'li senatörlere lobi çalışması yapmış