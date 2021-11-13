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Trabzon'da 1. Gastronomi Çalıştayı düzenlendi - Son Dakika

Trabzon'da 1. Gastronomi Çalıştayı düzenlendi

13.11.2021 17:03
Trabzon'da 1. Gastronomi Çalıştayı düzenlendi

Trabzon'da, 1. Gastronomi Çalıştayı gerçekleştirildi.

Trabzon'da, 1. Gastronomi Çalıştayı gerçekleştirildi.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ile Trabzon Turizm Konseyi iş birliğinde bir otelde organize edilen çalıştayda, kentin yemek kültürünün tanımlanması, gastronomi envanterinin belirlenmesi ve yerel ürünlerin tespiti için yapılması gerekenler ele alındı.

Vali İsmail Ustaoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, Trabzon'da turizmin tek elden yönetilmesi amacıyla kurulan Turizm Konseyi tarafından kentin doğal güzellikleri, destinasyonları ve sağlık turizmi gibi birçok alanda yapılacak çalışmalarla, turizmde hak ettikleri noktaya ulaşmak istediklerini söyledi.

Anadolu coğrafyasının tarih boyunca farklı kültür ve medeniyetlere ev sahipliği yaptığını vurgulayan Ustaoğlu, "Tüm bunların ön önemli parçalarından birisi de yeme ihtiyacıdır. Bu noktada artık yıllar geçiyor ve bu bir sektöre dönüşüyor. Gastronomi veya farklı bir isim diyorsunuz. Her karış toprağından bir medeniyet fışkıran Anadolu coğrafyasının yemek kültürünü dünyaya kazandırmamız gerekiyor." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da dünyada gastronominin büyük bir Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye bu büyük ekonomiden hak ettiği payı almaktan çok uzakta. Bu çalıştayla Trabzon'un gastronomi alanında güçlü yönlerinin ortaya çıkarılmasını arzu ediyoruz. Ülkemizin gastronomisine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu ise gastronominin sadece şehirde yeme-içme olarak görülmemesi gerektiğinin altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Şehrin ekonomisine katkı sağlama adına da önemli bir adım atılmış olacak. e-ticaretle başta coğrafi işaretli ürünlerimiz olmak üzere, yerel ürünlerin dünya ile buluşturulması önemli. Bunun da denetimle ve bir standart içerisinde yapılması gerekiyor. Çalıştay, uluslararası piyasalarda ürünlerin ekonomiye katılması konusunda da önemli adımların atılmasına vesile olacaktır."

Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Gürkan Boztepe, dünya mutfaklarına ilişkin sunum yaptı.

Türk mutfağının, dünyanın en iyi mutfağı olduğunu vurgulayan Boztepe, "Türkiye, dünyanın en iyi mutfağıdır ama dünyada 44. sırada görünüyor. Araştırmalarımızda bir numara olduğunu açıklayalım. Daha üst sıralara çıkması için el birliğiyle çalışmalarımızı sürdürmemiz gerek." ifadelerini kullandı

Boztepe, bu anlamda ilde yapılan gastronomi çalıştayının da önemli olduğunu dile getirerek, "Trabzon neden İspanya'daki San Sebastian gibi olmasın? Biz Trabzon'un daha iyi noktaya varmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Çalıştay, "Trabzon'da Gastronomi Çalışmaları", "Gastronomide Yerel Mutfağın Sürdürülebilirliği ve Yerel Markalar", "Türkiye'de ve Dünyada Gastronomi Şehirleri ve Örnek Uygulamaları" ve "Gastronomide Coğrafi İşaretlerin Önemi" başlıklarındaki oturumların ardından sona erdi.

Trabzon'da 1. Gastronomi Çalıştayı düzenlendi
Trabzon'da 1. Gastronomi Çalıştayı düzenlendi
Trabzon'da 1. Gastronomi Çalıştayı düzenlendi
Trabzon'da 1. Gastronomi Çalıştayı düzenlendi
Trabzon'da 1. Gastronomi Çalıştayı düzenlendi

Büyükşehir Belediyesi, Gastronomi, Türkiye, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon'da 1. Gastronomi Çalıştayı düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzon'da 1. Gastronomi Çalıştayı düzenlendi - Son Dakika
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