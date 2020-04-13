Trabzon'da 1 mahalle daha karantinaya alındı - Son Dakika

Trabzon'da 1 mahalle daha karantinaya alındı
6 saat önce
TRABZON'un Akçaabat ilçesinde, 1 mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
TRABZON'un Akçaabat ilçesinde, 1 mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Şehirde karantinaya alınan mahalle sayısı 3'e çıktı.
Trabzon Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Akçaabat ilçesine bağlı Sarıtaş Mahallesi'nin görülen koronavirüs vakaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı bildirildi. Daha önce de Çarşıbaşı ve Hayrat ilçesinde, 2 mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 09:51 Kaynak: DHA
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