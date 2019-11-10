Son Dakika Haberleri: Trabzon'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Etkinlikleri
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Trabzon'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Etkinlikleri

7 saat önce

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 81. yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi Trabzon'da da anıldı.

Trabzon'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Etkinlikleri, System.String[]

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 81. yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi Trabzon'da da anıldı.


10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında Valilik önündeki törene Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, askeri ve sivil protokol üyeleri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı. Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk koyulmasının ardından saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra İstiklal Marşı'nın okunmasıyla bayraklar yarıya indirildi. - TRABZON

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Türkiye, Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 10:48 Kaynak: İHA
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