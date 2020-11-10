Trabzon'da 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 82. Yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Trabzon'da anıldı.

10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında Valilik önünde bir tören düzenlendi. Törene Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Garnizon Komutan Vekili Personel Albay Erdem Canpolat, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, askeri ve sivil protokol üyeleri ile öğrenciler katıldı.

Atatürk Anıtına çelenk konulmasının ardından saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu daha sonra İstiklal Marşı okunarak bayraklar yarıya indirildi. Etkinlik kapsamında Personel Teğmen Barış Tendik, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapmasının ardından öğrencilerde şiir okudu. Tören, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül verilmesiyle son buldu. - TRABZON