10 katlı binadaki iki dubleks dairenin çatı katları yandı - Son Dakika

Trabzon'da 10 katlı binadaki iki dubleks dairenin çatı katları yandı.

Ortahisar ilçesine bağlı 1 Nolu Beşirli Mahallesi'ndeki 10 katlı binanın çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, Nursel Türker Karaağaç ile Erol Tanış'a ait dubleks dairelerin üst katlarını sardı.

Hasarın oluştuğu yangın, ihbar üzerine olay yerine ulaşan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Karaağaç, AA muhabirine, kızı ve eşi ile evde oldukları sırada yangının çıktığını, neden olduğunu anlayamadıklarını söyledi.

Yangından, komşularının kapıyı çalması ile haberdar olduklarını anlatan Karaağaç, "Hepimiz evdeydik, onlar bizim zili çaldı ki 'çatı yanıyor, evi boşaltın' diye. Kendimizi dışarı attık." dedi.

Karaağaç, daireyi 1 yıl 3 ay önce aldıklarını ifade ederek, "Bizim eve olsun da yan komşuma olmasın, eşi hamile." diye konuştu.

Eşi 7 aylık hamile olan Erol Tanış ise ailesi ile evde bulunduğu sırada dışarıdan gelen sesler üzerine kapıyı açığını kaydetti.

Kapıyı açtığında çatının yandığını gördüğünü belirten Tanış, "Yangını gördük, apar topar aşağıya kaçtık. Gazları kapattık, merdivenden aşağıya komşulara haber vererek indik." açıklamasında bulundu.