Trabzon'da 103 işçi alımı yapılacak - Son Dakika

Trabzon'da, DSİ 22. Bölge Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü için 103 daimi işçi alımı yapılacağı bildirildi.

İŞKUR İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, DSİ 22. Bölge Müdürlüğü bünyesinde çeşitli mesleklerde 79, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne 24 silahsız güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 103 personelin daimi işçi statüsünde istihdam edileceği belirtildi.

Başvuru şartlarını taşıyan adayların, 23-27 Ağustos 2021 tarihlerinde "esube.iskur.gov.tr" internet adresinde "iş arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilecekleri ifade edilen açıklamada, adayların, e-devlet ve Alo 170 hattı üzerinden de başvuru yapılabilecekleri aktarıldı.

Açıklamada, şahsen il müdürlüklerinden başvuru alınmayacağı ve her adayın İŞKUR'da yayımlanan listede bir iş yeri ve bir meslek koluna başvuru yapabileceğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacak. Başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmeyecek. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacak. Silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip adaylardan, en az ortaöğretim mezunu olanlar arasından 7 erkek, 17 kadın olmak üzere 24 silahsız güvenlik görevlisi adayı Trabzon ilinde istihdam edilecek."

DSİ 22. Bölge Müdürlüğünce işçi kontenjanlarından başvuru özel şartlarına sahip adaylardan toplam 79 kişinin Trabzon'da istihdam edileceği belirtilen açıklamada, "Kura çekimi 6 Eylül 2021 günü yapılacak olup İŞKUR esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuran ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilecektir. Kura sonucunda belirlenen kontenjanın 4 katı asil, 4 katı yedek olmak üzere adaylar sözlü sınava tabi olacaklar." ifadesine yer verildi.