Trabzon'da 106 adet engelli araç dağıtıldı - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "Amacımız oldukça zor coğrafi şartlara sahip olmasına rağmen Trabzon'u 'engelli dostu şehri' haline getirmek." dedi.

Büyükşehir Belediyesince engelsiz yaşam için il genelinde belirlenen engelli vatandaşlara toplamda 106 adet engelli aracı dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Hollanda ve Almanya'da faaliyet gösteren dernekler tarafından temin edilen engelli araçlarının dağıtımı, düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "Büyükşehir belediyeleri olarak çok büyük altyapı ve üstyapı işleri yapıyoruz, çok büyük fiziki yatırımlar gerçekleştiriyoruz ama bir taraftan da insanların gönüllerine dokunacak bir takım projeleri de hayata geçirmeye çalışıyoruz." dedi.

Zorluoğlu, güzel bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğu içerisinde olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bizi çok büyük yollardan, köprülerden, çevre düzenlemelerinden daha da fazla mutlu eden bir organizasyondu. İnsanların küçücük ihtiyaçlarını görebilmek ve onların hayatlarını kolaylaştırma bakımından onlar için bu işin önemini değerlendirme hakikaten paha biçilmez."

Engelli araçlarının dağıtımında duygusal anlar yaşadıklarını dile getiren Zorluoğlu, "Büyükşehir belediyemizin Trabzon'daki engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak için temsili olarak 15 engelli aracın dağıtımını gerçekleştirdik. Amacımız oldukça zor coğrafi şartlara sahip olmasına rağmen Trabzon'u 'engelli dostu şehri' haline getirmek." diye konuştu.

Zorluoğlu, Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldikleri günden itibaren engellilere yönelik çalışmalarda çok hassas davrandıklarını ifade ederek, "Bütün üstyapı ve altyapı düzenlemelerinde engelli vatandaşlarımızın buralardan en iyi şekilde yararlanmasını sağlayacak bir anlayışla gerçekleştireceğiz. Bizim engelli sayımız Avrupa'daki engelli sayısından daha az değil ama sokaklarda caddelerde çok daha az sayıda engelli kardeşimizi görebiliyoruz, bunun temel sebebi de bu alanların engelli vatandaşlarımıza uygun olmamasıdır." dedi.

Engelli araçlarının Trabzon'a gönderilmesini sağlayan yurt dışındaki derneklere teşekkür eden Zorluoğlu, "Dernekler, yaptıkları bağışlarla birçok engelli insanımızın gönlüne dokundular. İnşallah, Trabzon'umuzu bu tür dokunuşlarla çok daha konforlu hale getireceğiz." ifadelerine yer verdi.

Törene, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Muharrem Çimşit, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ile engelli bireyler ve aileleri katıldı.

Konuşmaların ardından engelli vatandaşlara araçların dağıtımı gerçekleştirildi.