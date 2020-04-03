Trabzon'da 1064 kişinin karantina uygulaması kapsamında takibi yapılıyor - Son Dakika

Trabzon'da karantina uygulaması kapsamında bin 64 kişinin takibi yapılıyor.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda, şehre giriş yapan kişilerin 14 gün süreyle ikametgahlarında gözlem altında tutulduğu belirtildi.

Hem Kovid-19 tanısı alan hem şüphesi bulunan hem de bu uygulama kapsamında kente gelenlerle birlikte toplam bin 64 kişi karantina altında bulunuyor.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında kentte bugüne kadar 6 bin 62 kişiye karantina uygulandı.

Şehir dışından gelerek karantinaya alınan kişilere ikametgahlarından ayrılmaları halinde 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanıyor.