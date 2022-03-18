Trabzon'da "107. Yılında Çanakkale Ruhu" konferansı düzenlendi - Son Dakika
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Trabzon'da "107. Yılında Çanakkale Ruhu" konferansı düzenlendi

18.03.2022 18:05
Trabzon'da "107. Yılında Çanakkale Ruhu" konferansı düzenlendi

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hikmet Öksüz, "Bu ülkenin mayasında büyük bir cevher var. Önemli olan bunu ortaya çıkartmak ve bilimin ışığında bu ülkeyi daha ileriye taşımak ve yükseltmektir.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hikmet Öksüz, "Bu ülkenin mayasında büyük bir cevher var. Önemli olan bunu ortaya çıkartmak ve bilimin ışığında bu ülkeyi daha ileriye taşımak ve yükseltmektir." dedi.

Trabzon Üniversitesince 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü etkinleri kapsamında Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi'nde "107. Yılında Çanakkale Ruhu" konulu konferans düzenlendi.

Konferansta konuşan Prof. Dr. Öksüz, gelecek nesillere, bu toprakları vatan haline getiren aziz Mehmetçiklerin bundan tam 107 yıl önce Çanakkale'de sergilediği kahramanlıkları anlatacaklarını söyledi.

Öksüz, o kutlu günü her zaman idrak etmeye çalışacaklarını dile getirerek, "Eğer bugün bu topraklarda hür ve müreffeh bir şekilde yaşıyorsak, şüphesiz ki gerek Çanakkale'de gerekse İstiklal Harbi yıllarında o büyük mücadelenin neticesidir bu. Çünkü İstiklal Harbi'nin ön sözü Çanakkale'de yazılmıştır." diye konuştu.

Çanakkale Savaşı'nda kahraman askerleri yöneten, onlara taarruzu değil, ölmeyi emredip vatanı kurtarma sorumluluğunu yükleyen kadroların, 1919-1922 sürecinde Anadolu'yu istiladan kurtarmak için yine iş başında olduklarını vurgulayan Öksüz, "Çünkü söz konusu vatandı. Bu millete bağımsız bir ülke bırakabilmek için 1911'de Trablusgarp'ta, 1915'te Çanakkale'de kenetlenenler 1921'de Sakarya'da omuz omuza ve yan yanaydı ve düşmana karşı mücadele ediyordu." ifadelerini kullandı.

Öksüz, 1915'te çökmekte olan bir imparatorluğun bünyesinde kahraman bir ulusun var olduğunu gören kadroların, bu ülkeyi kurduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla bu ülkenin mayasında büyük bir cevher var. Önemli olan bunu ortaya çıkartmak ve bilimin ışığında bu ülkeyi daha ileriye taşımak ve yükseltmektir. Çünkü tarih bize bunu emrediyor. Tarihimizi böyle değerlendirmek ve ondan gurur sayfaları oluşturmak elbette ki önemlidir ama bundan çıkartacağımız dersle de geleceğimizi dizayn etmek mecburiyetindeyiz. İnşallah böylesi sayfalar bir daha karşımıza çıkmaz ama en kötü şartlara karşı da bu milletin dayanıklılığını, kabiliyetini, cesaretini, teşkilatçılığını yeni nesillerin bilmesi ve geleceği bu özelliklerle, bu kapasiteyle kucaklaması gerekiyor."

"Zor ama kıymetli bir coğrafyadayız"

Ukrayna- Rusya savaşına da değinen Öksüz, "Hemen yanı başımızda, Karadeniz'in kuzey sahilinde bugün bir işgal yaşanıyor. Bir ülkenin bağımsızlığı elden gidiyor. Dolayısıyla vatansız kalmanın ne olduğunu bugün canlı olarak tüm dünya izliyor. Komşularımız için de bu durum geçerlidir. Dolayısıyla zor coğrafya ama lüks ve kıymetli bir coğrafyadayız. Bu coğrafyayı bize emanet edenlere karşı yüksek bir sorumluluk taşımaktayız. Bu sorumlulukların gerekliliğini de yerine getiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Hikmet Öksüz, hizmete açılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de çok büyük bir eser olduğuna işaret ederek, "O topraklara düşmüş olan aziz Mehmetçiği anmak ve onlara layık bir eser ortaya getirip o topraklarda bir medeniyet ihya etmek ve daha ileriyle taşıyabilmek için 7'den 70'e herkesin var gücüyle çalıştığını görüyoruz." dedi.

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Karadeniz Teknik Üniversitesi, Togo Cumhuriyeti, Çanakkale, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon'da '107. Yılında Çanakkale Ruhu' konferansı düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzon'da "107. Yılında Çanakkale Ruhu" konferansı düzenlendi - Son Dakika
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