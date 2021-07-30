Trabzon'da 152 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

Trabzon'da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 500 gram kubar esrar ve 152 kök Hint keneviri ele geçirilirken, 3 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaykara ve Ortahisar ilçelerinde uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yaptıkları operasyonda 2 şahsa ait bahçe, ev ve eklentilerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 152 kök Hint keneviri ve 500 gram kubar esrar ele geçirilirken, 3 kişi hakkında adli işlem yapıldığı belirtildi. - TRABZON