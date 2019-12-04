Son Dakika Haberleri: Trabzon'da 160 kaçak yapı yıkıldı
Son Dakika Güncel Trabzon'da 160 kaçak yapı yıkıldı - Son Dakika

Trabzon'da 160 kaçak yapı yıkıldı

6 saat önce

TRABZON'un yaylalarında kaçak olduğu tespit edilen 160 kaçak yapının yıkımı tamamlandı.

Trabzon'da 160 kaçak yapı yıkıldı, System.String[]

TRABZON'un yaylalarında kaçak olduğu tespit edilen 160 kaçak yapının yıkımı tamamlandı. Kentte, 'imar barışı' kapsamı dışında kalan diğer kaçak yapılarda da yıkımlarının süreceği belirtildi.

Trabzon ile Giresun sınırında yer alan, çarpık yapılaşma nedeniyle neredeyse yer kalmayan ve doğal güzelliği yok olan, yaylalar için harekete geçildi. Doğu Karadeniz yaylalarında 31 Aralık 2017 tarihinden sonra imara aykırı olarak yapıldığı ve 'imar barışı' kapsamına girmediği tespit edilen bina, bina temeli, konteynır, baraka gibi kaçak yapıların yıkım işlemleri için çalışma başlatıldı. Ekiplerin iş makinesi eşliğinde yürüttüğü çalışmalarla; Trabzon'un Akçaabat, Araklı, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Çaykara, Düzköy, Köprübaşı, Maçka, Ortahisar, Sürmene, Şalpazarı, Tonya ve Vakfıkebir ilçelerinde toplam 160 yapının yıkımının tamamlandığı, 'İmar barışı' kapsamı dışında kalan diğer kaçak yapıların da yıkımına devam edileceği belirtildi.


Giresun, Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 06:11 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TBMM, tanıkların çelişkili ifadeleri ve son DNA raporu nedeniyle Rabia Naz dosyasını savcılıktan istedi
Ziraat Türkiye Kupası'nda inanılmaz görüntü! Termik santral önergesini gündeme getiren vekil konuştu: Cumhurbaşkanı'nın vetosuna katılıyorum TRT, CHP'li Atila Sertel'in "Miraç Gecesi yayını için 900 bin lira ödendi" iddiasını yalanladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 00:42:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzon'da 160 kaçak yapı yıkıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]