Trabzon'da 1680 uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

Ekipler, ilçe merkezinde bir otomobilde yaptıkları aramada barkotları sökülmüş 1680 uyuşturucu hap ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu ve uyarıcı ticaretini önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor.

Trabzon 'un Ortahisar ilçesinde bir otomobilde barkotları sökülmüş 1680 uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

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