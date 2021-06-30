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Trabzon'da 18 yaş ve üzerindekilerin yüzde 30,2'si aşılandı - Son Dakika

Trabzon'da 18 yaş ve üzerindekilerin yüzde 30,2'si aşılandı

30.06.2021 13:43

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında il genelinde 18 yaş ve üzerindekilerin yüzde 30,2'sinin aşılandığını belirterek "Vatandaşlarımıza bir kez daha çağrıda bulunuyoruz, hayde Trabzon, kollarımızı sıvalayalım, aşımızı olalım." dedi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında il genelinde 18 yaş ve üzerindekilerin yüzde 30,2'sinin aşılandığını belirterek "Vatandaşlarımıza bir kez daha çağrıda bulunuyoruz, hayde Trabzon, kollarımızı sıvalayalım, aşımızı olalım." dedi.

Ustaoğlu, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Atatürk Alanı'nda kurulan mobil aşılama merkezini ziyaret etti.

Sağlık Müdürü Hakan Usta'dan çalışmalarla ilgili bilgi alan Ustaoğlu, aşısını yaptıran vatandaşlara "geçmiş olsun" temennisinde bulundu.

Ustaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, sanatta ve sporda ilkleri başaran Trabzon'un, aşılama çalışmasında da öncü olmasını istediklerini söyledi.

Kentteki 37 sağlık kuruluşu bünyesindeki 406 biriminde aşılama çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü belirten Ustaoğlu, "Bugün itibarıyla ilimizde toplam aşı olan kişi sayısı 551 bini aştı. Birinci doz aşı olan kişi sayımız 362 bin, ikinci doz, yani her iki dozu olan vatandaş sayımız da 189 bin 921." diye konuştu.

Sağlık Bakanlığınca ülke genelinde 18 yaş ve üzerindekilerin aşılanma kapsamına alındığını anımsatan Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Hedef kitlemiz 627 bin. Şu ana kadar hedef kitlemiz olan 18 yaş ve üzerindekilerin aşılamada toplam oranımız yüzde 30,2. Bunu arttırmamız lazım. Özellikle 60 yaş ve üzerindeki hedef kitlemizin aşılama oranı yüzde 80'leri geçti. Artık diğer yaş gruplarında da aynı oranı yakalama adına ilimizin farklı yerlerinde yoğun bir aşılama seferberliği başlattık. İnşallah temennimiz, her şeyde öncülük yapan Trabzon'umuzun aşıda da oran olarak en yüksek iller arasına girmesini arzu ediyoruz. Buradan, vatandaşlarımıza bir kez daha çağrıda bulunuyoruz, 'hayde Trabzon, kollarımızı sıvalayalım, aşımızı olalım.' Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyduğumuz sürece inşallah bu yazın hepimiz için çok güzel geçeceğini düşünüyorum."

Aşısını yaptıran vatandaşlarında Eyüp Özçelik, herkesi aşı olmaya davet ederek, "Sorumluluğumuzu bilerek geldik, aşımızı olduk. Bu illetten bir an önce kurtulmak için de herkesi aşı olmaya davet ediyoruz." dedi.

Azerbaycan vatandaşı Salih Musayev de oturma izni olduğu için Türkiye'de aşı hizmetinden faydalanabildiğini dile getirerek, "Herkes aşı olsun. Sağlık bakımından daha iyi, daha güzel, daha tehlikesiz. Bu hastalığına karşı bağışıklığımız olsa daha güzel sürdürürüz yaşamımızı. Sağlık her yerde olabilir. Çadır, mağara fark etmez. Yeter ki sağlımız için her şeyi yapalım." ifadelerini kullandı.

Trabzon'da 18 yaş ve üzerindekilerin yüzde 30,2'si aşılandı
Trabzon'da 18 yaş ve üzerindekilerin yüzde 30,2'si aşılandı
Trabzon'da 18 yaş ve üzerindekilerin yüzde 30,2'si aşılandı
Trabzon'da 18 yaş ve üzerindekilerin yüzde 30,2'si aşılandı
Trabzon'da 18 yaş ve üzerindekilerin yüzde 30,2'si aşılandı

Mustafa Kemal Atatürk, İl Sağlık Müdürlüğü, COVIRAN Bereket, Trabzon, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Trabzon'da 18 yaş ve üzerindekilerin yüzde 30,2'si aşılandı - Son Dakika


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