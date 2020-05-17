Trabzon'da 18 yayla yolunda karla mücadele çalışması yapılıyor - Son Dakika

Trabzon'da 18 yayla yolunda karla mücadele çalışması yapılıyor

Trabzon'da kışın kar nedeniyle kapanan 18 yayla yolunda çalışma yürütülüyor.

Trabzon'da kışın kar nedeniyle kapanan 18 yayla yolunda çalışma yürütülüyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, bahar mevsimine rağmen yayla yollarındaki kar kütlelerinin 5 metreyi aştığı belirtildi. Yayla yollarının açılması için ekiplerin iş makineleriyle başlattığı çalışmaların sürdüğü bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Şu anda Arsin ilçesi yayla yolları, Kadırga Yaylası Şahmelik Obası, Araklı Taşgeçit, Sürmene Kal ve Büyük, Maçka Sarıtaş, Taşgeçit, Kürtdere ve Camiboğazı, Eğrisu, Halkomas ve Koğuktaş yaylaları ile Hayrat Sarmaşık Mahallesi'nde başlattığımız karla mücadele çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyoruz." Açıklamada, Arsin ve Yomra ilçelerindeki çalışmalar kapsamında 2 bin 400 metre asfalt serimi yapıldığı da ifade edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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