Trabzon'da 2 ev ve bir trafoda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzon'da 2 ev ve bir trafoda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Trabzon'da 2 ev ve bir trafoda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

6 saat önce

Trabzon'da 2 ev ve bir elektrik trafosunda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

Trabzon'da 2 ev ve bir trafoda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi, System.String[]

Trabzon'da 2 ev ve bir elektrik trafosunda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

Ortahisar ilçesi Değirmendere Mahallesi Muhtarlığı yanında bulunan elektrik trafosu ile yakındaki Kuşkonmaz Sokak'ta bulunan 2 evin sayaçlarında henüz belirlenemeyen nedenle aynı anda yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, 112 Acil Sağlık, TEDAŞ ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

Gelen ekiplerce müdahale edilen yangın daha fazla büyümeden söndürüldü.

Yangın sırasında bina girişlerindeki sayaçların tutuşması yüzünden dışarı çıkamayan ve dumandan etkilenen 3 kişi ile endişelenen 2 yaşlı kadına gelen sağlık görevlilerince müdahale edildi.

Olayda, evlerin sayaçları ve elektronik eşyası ile trafoda hasar oluştu.

Mahalledeki elektrik nakil hatlarında da hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Değirmendere, Ortahisar, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 07:26 Kaynak: AA
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