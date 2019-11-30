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Trabzon'da 2 ev yandı

6 saat önce

Trabzon'da 2 ev yandıTrabzon'un Çaykara ilçesinde tek katlı evde çıkan, bitişikteki eve de sıçrayan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Trabzon'da 2 ev yandı

Trabzon'un Çaykara ilçesinde tek katlı evde çıkan, bitişikteki eve de sıçrayan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında evler, kullanılmaz hale geldi.

Çaykara ilçesi Yaylaönü Mahallesi'nde Kadir Asan'a ait tek katlı evde, saat 00.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, bitişikteki eve sıçradı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Evlerin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Trabzon'da 2 ev yandı

Çaykara, Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 09:52 Kaynak: DHA
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