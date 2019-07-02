Trabzon'da 2 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı
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Trabzon'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı.
Trabzon
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:48 Kaynak: AA
'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'ye yönelik Mardin
adli makamlarınca yürütülen soruşturma kapsamında Trabzon'da görevli polis memuru H.Ş. gözaltına alındı. Ayrıca, ByLock kullanıcısı olduğu ve Bank Asya
'da hesabı bulunduğu tespit edilen ev hanımı S.K. de yakalandı.
Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.
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