Son Dakika Haberleri: Trabzon'da 2 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı
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Trabzon'da 2 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

43 dakika önce

Trabzon'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı.

Trabzon'da 2 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı, System.String[]
Trabzon'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'ye yönelik Mardin adli makamlarınca yürütülen soruşturma kapsamında Trabzon'da görevli polis memuru H.Ş. gözaltına alındı. Ayrıca, ByLock kullanıcısı olduğu ve Bank Asya'da hesabı bulunduğu tespit edilen ev hanımı S.K. de yakalandı.
Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:48 Kaynak: AA
Trabzon, Mardin, Güncel
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