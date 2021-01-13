Trabzon'da 2 ilçede örtü ve orman yangını çıktı - Son Dakika

Trabzon'un Of ve Sürmene ilçelerinde örtü yangını olarak başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Of ilçesine bağlı Yazlık Mahallesi kırsalında ormanlık alanda yangın başladı. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, Sürmene ilçesine bağlı Çamburnu bölgesine sıçradı.

Bölgede incelemelerde bulunan Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gece saatlerinde Of ilçesinde başlayan yangının sabaha doğru büyüyerek Sürmene ilçesi Çamburnu bölgesine sıçradığını söyledi.

Zaman zaman kontrol altına alınan yangının rüzgarın etkisiyle tekrar başladığını aktaran Üstün, söndürme çalışmalarının sürdüğünü belirtti.