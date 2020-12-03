Trabzon'da, 2. Karadeniz Müzikleri Beste Yarışması düzenlenecek - Son Dakika

Trabzon'da, 2. Karadeniz Müzikleri Beste Yarışması düzenlenmesi kararı alındı.

Ortahisar Belediye Meclisinde yarışmanın düzenlenmesiyle ilgili görüşülen madde, oy birliği ile kabul edildi.

Yarışmanın birincisine gösterilen katılımın çok yoğun olduğuna işaret eden Ortahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Sadettin Önsel, yarışmanın Karadeniz müziği repertuarını geliştirmek, besteci ve söz yazarlarını nitelikli yeni eserler vermeye teşvik etmek için düzenlendiğini vurguladı.

Önsel, yarışmaya başvuruların 21 Aralık tarihinde başlayacağını ve ilk elemenin 2 Şubat'ta TRT Trabzon radyosunda canlı performansla yapılacağını ifade ederek, "Yarı final elemeleri 3 Şubat'ta belediye hizmet binası çok amaçlı salonunda gerçekleştirilecek. Yarışmanın finali 5 Şubat 2021'de seyircisiz yapılacak ve 6 Şubat'ta düzenlenecek organizasyonla dereceye girenlere ödüller takdim edilecek." ifadesini kullandı.

Yarışmada dereceye girenlere para ödülleri verileceğini kaydeden Önsel, yarışmaya katılan eserlerin hiçbir yayın kuruluşunda yayınlatılmamış olması gerektiğini vurguladı.