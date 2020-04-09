Trabzon'da 2 mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Hayrat ilçesine bağlı Pınarca ve Onur mahallelerinin, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Kovid-19 salgını nedeniyle karantinaya alındığı bildirildi.

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