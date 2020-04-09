Trabzon'da 2 mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

Trabzon'da 2 mahalle karantinaya alındı
6 saat önce
Trabzon'un Hayrat ilçesine bağlı 2 mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla karantinaya alındı.
Trabzon'un Hayrat ilçesine bağlı 2 mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla karantinaya alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Hayrat ilçesine bağlı Pınarca ve Onur mahallelerinin, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Kovid-19 salgını nedeniyle karantinaya alındığı bildirildi.
Karantina uygulamasının, bugün saat 08.00 itibarıyla başlatıldığı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 12:50 Kaynak: AA
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