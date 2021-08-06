Trabzon'da 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika

Trabzon'da 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri, Ortahisar ilçesinin Konaklar Mahallesi'nde İ.D'nin üzerinde yaptıkları aramada ruhsatsız tabanca, şarjör ve 7 mermi buldu.

Ekipler, Soğuksu Mahallesi'nde de arama yaptıkları S.K'nın üzerinde ruhsatsız tabanca, şarjör ve 15 mermi ele geçirdi.

Gözaltına alınan bu kişiler hakkında, Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.