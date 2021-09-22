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Trabzon'da 20 bin kişinin ikinci doz aşısını yaptırması bekleniyor - Son Dakika

Trabzon'da 20 bin kişinin ikinci doz aşısını yaptırması bekleniyor

22.09.2021 11:21
Trabzon'da 20 bin kişinin ikinci doz aşısını yaptırması bekleniyor, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı haritasında "sarı" kategoride yer alan Trabzon'da, kısa bir süre içerisinde "mavi"ye geçebilmek için süresi geçmesine rağmen henüz ikinci doz aşısını tamamlamamış 20 bin kişinin aşısını yaptırması bekleniyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı haritasında "sarı" kategoride yer alan Trabzon'da, kısa bir süre içerisinde "mavi"ye geçebilmek için süresi geçmesine rağmen henüz ikinci doz aşısını tamamlamamış 20 bin kişinin aşısını yaptırması bekleniyor.

Aşı çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiği Trabzon'da, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki ekipler, vatandaşların aşılanarak Kovid-19'a karşı bağışıklık kazanmaları için yoğun çaba gösteriyor.

İl genelindeki hastaneler, toplum sağlığı merkezleri, ilçe sağlık müdürlükleri ve mobil aşı istasyonlarının yanı sıra yaylalar, köyler, çay bahçeleri, sanayi bölgeleri gibi birçok noktada aşı hizmeti verilen kentte sağlık ekipleri, toplumsal bağışıklığa katkı sunmak için vatandaşlara ulaşmaya çalışıyor.

Aşılanan vatandaşların sayısının artırılması, vaka sayısının düşmesi için seferberlik ruhuyla yürütülen çalışmalar sayesinde Kovid-19 aşı haritasında sarı kategoride yer alan Trabzon'da aşılama oranında yüzde 67,5'e ulaşıldı.

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, AA muhabirine, il genelinde toplam 1 milyon 130 bin civarında aşı uygulandığını, 500 binin üzerinde birinci doz, 450 bin civarında ikinci doz, 135 bin civarında da üçüncü doz aşı yapıldığını söyledi.

İkinci doz aşı yapılacak hedef nüfusun 670 bin civarında olduğunun altını çizen Usta, şöyle konuştu:

"Hedef nüfusumuzu düşünürsek ikinci doz aşılamada biraz eksiğimiz var. Dolayısıyla biz şu an sarıdayız. Bunun mavi olabilmesi için de biraz daha mesafe almamız gerekiyor ama bu sefer ilk dozdaki gibi bunu zamana yayarak değil hızlıca bu süreci yönetmek ve sonucu görmek istiyoruz. Şu anda yaklaşık 20 bin civarında ikinci doz aşısını olmamış, süreleri geçmiş vatandaşlarımız var. Bunu önemsiyoruz. Bunların bir kısmı belli yaşın üzerindeki kişiler. Dolayısıyla aşısını tamamlamamış belli yaşın üstündeki kişilerde hastalığın sıkıntıları daha fazla olduğu için özellikle bu kesimi hızlıca aşı faaliyetinin içerisinde görmek istiyoruz."

Vatandaşların talebi üzerine her an aşı yapabilecek durumda olduklarını anlatan Usta, "Yeter ki vatandaşımızın talebi olsun. Biz her şeye rağmen arıyoruz, ısrar ediyoruz, talep oluşturmaya gayret ediyoruz. Vatandaşımızın da kendi duyarlılığını özellikle bekliyoruz. Özellikle bu kesimden duyarlılık bekliyoruz. Bir kısım insanımız üçüncü hatta dördüncü aşısını yaptırırken süresi gelmiş olmasına, hatta üzerinden 42 gün geçmesine rağmen ikinci dozu yapılmayan 20 bine yakın kişinin riskli olduğunu özellikle belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Usta, aşı oranları düşük olan yaş gruplarının bilgisini de paylaşarak, "15-19 yaş arasında özellikle yüzde 50'ye varan bir oranda aşıya talepte eksikliğimiz var. Bu kesimin biraz daha hızlı şekilde aşıya talep oluşturmasını bekliyoruz. Bu, birinci doz için geçerli üstelik. 25-29 ve 30-34 yaş grubunda da yüzde 30, yüzde 40 oranında aşıya ihtiyacı olan bir kesim de var." diye konuştu.

"Sınırsız gücümüz yok"

Sağlık İl Müdürü Hakan Usta, aşılama faaliyetlerinde sağlık camiasının özveriyle çalıştığını, çalışmaya da devam ettiğini vurguladı.

Vatandaşın olduğu her yerde aşı yapmaya gayret ettiklerini dile getiren Usta, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yaylada insanlar varsa oraya gittik, aşı yaptık. Köyde varsa oraya gittik, pazar yerinde varsa oraya da gittik ve halen devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın 'Biz burada toplandık, aşı yapılmasını istiyoruz.' dedikleri her yere, 10 kişi, 20 kişi olmaksızın bakmadan belli bir plan dahilinde aşıları orada da yaptırabiliyoruz. Halen evlerine gittiğimiz yaşlılar, engelliler var. Ama tabii ki belli bir güçle bunları yapabiliyoruz. Sınırsız gücümüz yok. Sahada arkadaşlarımız oldukça sıkıntılı bir süreçten geçiyor, mücadele veriyor. Sayımız yeterli olmamakla birlikte özveriyle hizmete devam ediyor arkadaşlarımız."

Trabzon'da 20 bin kişinin ikinci doz aşısını yaptırması bekleniyor
Trabzon'da 20 bin kişinin ikinci doz aşısını yaptırması bekleniyor
Trabzon'da 20 bin kişinin ikinci doz aşısını yaptırması bekleniyor
Trabzon'da 20 bin kişinin ikinci doz aşısını yaptırması bekleniyor
Trabzon'da 20 bin kişinin ikinci doz aşısını yaptırması bekleniyor

İl Sağlık Müdürlüğü, COVIRAN Bereket, hastaneler, Trabzon, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Trabzon'da 20 bin kişinin ikinci doz aşısını yaptırması bekleniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzon'da 20 bin kişinin ikinci doz aşısını yaptırması bekleniyor - Son Dakika
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