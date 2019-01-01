Trabzon'da 2018 Yılında 100 Gıda İşletmesine 1 Milyon 115 Bin TL Para Cezası Kesildi
41 dakika önce
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından 2018 yılında 100 gıda işletmesine yapılan denetimler sonucu 1 milyon 115 bin TL para cezası kesildiği bildirildi.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından 2018 yılında 100 gıda işletmesine yapılan denetimler sonucu 1 milyon 115 bin TL para cezası kesildiği bildirildi.
Tarım ve Orman İl Müdürü Cahit Gülbay, 2018 yılı içerinde gıda üretim ve satış yerlerine yapılan denetimler, alınan numuneler ve idari yaptırımlar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Gülbay, Trabzon
ili sınırları içerisinde faaliyet gösteren toplamda 8 bin 209 adet gıda ve yem işletmesi bulunduğunu, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde çalışan 86 Gıda Kontrol Görevlisi tarafından bu işletmelerin 14 bin 640 adet denetime tabi tutulduğunu söyledi. Bu sayının, 2017 yılında gerçekleştirilen 13 bin 645 olan denetim sayısı dikkate alındığında yüzde 10 oranında bir artışın olduğunu belirten Gülbay "2018 yılı boyunca yapılan denetim ve kontrollerde toplamda 6 bin 318 adet numune alındı. Bunlardan 6 bin 188 adet numune olumlu, 99 numunede olumsuzluk tespit edildi. 31 adet numuneye ait işlemler ise devam ediyor" dedi.
"Alo 174 Gıda İhbar ve Şikayet hattı"na geçtiğimiz yıl 312 başvuru alındığını, 293 başvurunun incelenerek sonuçlandırıldığını, 19 başvurunun ise işlemlerinin devam ettiğini kaydeden Gülbay, bütün bu faaliyetler sonucunda toplamda 100 gıda işletmesine 1 milyon 115 bin 485 TL tutarında idari para cezası uygulandığını söyledi. - TRABZON
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:04 Kaynak: İHA
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