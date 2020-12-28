Trabzon'da "2019 Başarılı Gazeteciler Yarışması" ödülleri verildi - Son Dakika

Trabzon Gazeteciler Cemiyetinin (TGC) düzenlediği "2019 Başarılı Gazeteciler Yarışması"nda Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Duygu Avunduk ve AA kıdemli muhabiri Selçuk Kılıç'a ödülleri verildi.

TGC Başkanı Ersen Küçük ve TGC Mali Saymanı Fatih Turan, AA Trabzon Bölge Müdürü Zafer Sel'i ziyaret etti.

Küçük, ziyarette, "2019 Başarılı Gazeteciler Yarışması"nın sonuçlandığını belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ödül törenini bu yıl düzenleyemediklerini, ödüle layık görülen gazetecilere kurumlarda ziyarette bulunarak ödüllerini takdim ettiklerini söyledi.

TGC'nin eski başkanlarından merhum Ziyad Nemli adına düzenlenen Ziyad Nemli Büyük Ödülü'ne eski Trabzonspor Kulübü başkanlarından ve Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Albayrak'ın layık görüldüğünü ifade eden Küçük, Sanat Ödülü'nün yönetmen ve senarist Ersoy Güler'e, Spor Ödülü'nün de Şerif Kunt'a verildiğini kaydetti.

Küçük, meslekte 20 yılını dolduranlara hizmet ödülü takdim edildiğini belirterek, "Bu yılki hizmet ödülüne Selçuk Kılıç, Rasim Yılmaz, Ahmet Can Pepe, Serkan Kıyak, Tarkan Üzen, Caner Ocak, Barış Yurduseven, Murat Alhan, Miraç Özağcı, Seçkin Üzen, Ahmet Sancak ve Hayrettin Bektaş layık görüldü." dedi.

Yılın girişimci iş insanlarının da Selçuk İskender, İbrahim Cincil, Kamil Saruhan, Akın Çelebi, Hasan Küçükarslan ve Emanullah Tüfekçioğlu olarak belirlendiğini dile getiren Küçük, jüri üyelerinin yarışmada 34 eser arasından ödül almaya hak kazananları tespit ettiğini söyledi.

Küçük, "Diyalizde Başlayan Aşk" haberiyle televizyon görüntü dalında AA muhabiri Duygu Avunduk'a ve hizmet ödülüne layık görülen kıdemli muhabir Selçuk Kılıç'a ödüllerini verdi.

Yarışmada ödüle layık görülen isimler şöyle:

Haber Ödülü: Sonay Çaluk (Taka Gazetesi)

Köşe Yazısı: Selahattin Özcan (Karadeniz'de Sonnokta Gazetesi)

Spor Haberi: İsmail Düzgün (Karadeniz Gazetesi)

Spor Röportaj: Ali Osman Yürük (Taka Gazetesi)

Aktüel Röportaj: Fatma Yavuz (Kuzey Ekspres Gazetesi)

Haber Fotoğraf: Meryem Akgün (Karadeniz Gazetesi)

Televizyon Görüntü: Duygu Avunduk (Anadolu Ajansı)

Televizyon Haber: Sinan Uçar, Selay Saykal (Demirören Haber Ajansı)

Mizampaj Aktüel: Onur Şafak (Karadeniz'de Sonnokta Gazetesi)

Mizampaj Spor: Ömer Salkı (Günebakış Gazetesi)

Spor Görüntü: Hamza Önder Kuloğlu (Çay TV)

Jüri Özel Ödülü: Rahman Turan, Nurgül Günaydın Kurum (Günebakış Gazetesi)