Trabzon'da "2019 İstihdam Seferberliği" Toplantısı

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, "2019 İstihdam Seferberliği"ne ilişkin, "Yeni teşviklerin çoğu tarihi teşvikler şeklinde.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, "2019 İstihdam Seferberliği"ne ilişkin, "Yeni teşviklerin çoğu tarihi teşvikler şeklinde." dedi.



Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TTSO), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde "Burası Türkiye Burada İş Var" sloganıyla başlatılan "2019 İstihdam Seferberliği" programının ele alındığı toplantı düzenlendi.



Vali Ustaoğlu, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 Ocak'ta düzenlenen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Ekonomi Şurasında iş dünyasına yeni bir istihdam seferberliği çağrısında bulunduğunu hatırlattı.



Yeni teşviklerin çoğunun tarihi teşvikler şeklinde olduğuna dikkati çeken Ustaoğlu, şunları söyledi:



"Nisan ayı sonuna kadar sağlanacak her ilave istihdamın 3 ay boyunca ücreti, sigorta primleri ve vergisi devlet tarafından karşılanacak. Bu 3 ay boyunca işverenin maliyeti sıfır olacak. Devamındaki 9 ay boyunca da devletimiz sigorta primlerini ve vergileri ödemeye devam edecek. Yani aylık bin 113 lirayı devletimiz karşılayacak. Siz işverenler olarak sadece çalıştırdığınız personelinize ücretini ödeyeceksiniz. İşe alınacak kişi kadın, genç ve engelliyse 9 aylık süre 15 aya kadar uzamış olacak."



Vali Ustaoğlu, devletin her daim işveren ve iş arayanların yanında olduğunu vurgulayarak "Herhangi bir sebeple işinde sıkıntı yaşayan girişimcilerimiz için de devletimiz çok önemli bir destek getirdi. Eğer bir işveren işlerinde sıkıntı yaşadıysa faaliyetleri durmuş ya da azalmışsa çalışanlarının maaşı 3 ay boyunca kısa çalışma ödeneği kapsamında İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödeniyor. Bunun yanı sıra kısa çalışma ödeneği, asgari ücret desteği, önce işbaşı eğitim sonra istihdam desteği gibi pek çok desteği devletimiz işverenlerimize sağlayacak." diye konuştu.



Ustaoğlu, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasına, İstihdam Seferberliği'ne gösterdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.



TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu da istihdam seferberliği ile ilgili kentte önemli çalışmaların yapıldığına dikkati çekerek kamu ve özel sektör el ele vererek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliğine destek, ülkenin istihdam sorununun çözülmesine katkı vermeye gayret ettiklerini söyledi.



Toplantıya, TTSO Meclis Başkanı Şadan Eren, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Ergan, İŞKUR İl Müdür Vekili İbrahim Büyük, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kurt, Of Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Saral ile kaymakamlar katıldı.

