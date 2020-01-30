Trabzon'da 2019 yılında bin 668 yangın meydana geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzon'da 2019 yılında bin 668 yangın meydana geldi - Son Dakika

Trabzon'da 2019 yılında bin 668 yangın meydana geldi

6 saat önce

Trabzon'da 2019 yılında bin 668 yangın meydana gelirken bu yangınlarda 3 kişi hayatını kaybetti, 54 kişi de yaralandı.

Trabzon'da 2019 yılında bin 668 yangın meydana geldi, System.String[]

Trabzon'da 2019 yılında bin 668 yangın meydana gelirken bu yangınlarda 3 kişi hayatını kaybetti, 54 kişi de yaralandı. Yangınların yarısından fazlası söndürülmeden atılan sigara ve kibrit yüzünden meydana gelirken ayrıca alevlerin arasında kalan 59 hayvanda telef oldu.


Trabzon genelinde 2019 yılında toplam bin 668 yangın meydana gelirken bu yangınların 324'ü elektrik kontağından, 26'sı LPG ve doğalgaz, 43'ü ocak, soba, kalorifer, 222'si baca tutuşması, 896'sı söndürülmeden atılan sigara ve kibrit, 1'i patlayıcı, 2'si yıldırım düşmesi, 154'ü de diğer yangınlar olmak üzere toplam bin 668 yangın meydana geldi. En fazla yangın 309 rakamıyla Aralık ayında, en az yangın ise 79 rakamıyla Ekim ayında meydana gelirken yangınların 70'i ahşap binalarda çıktı. - TRABZON

Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:12 Kaynak: İHA
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