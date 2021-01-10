Trabzon'da 2020'de dünyaya gelen her bebek için bir ağaç - Son Dakika

Trabzon'da 2020'de dünyaya gelen her bebek için bir ağaç

10.01.2021 13:31
Trabzon'da 2020'de dünyaya gelen her bebek için bir ağaç, System.String[]

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılı içerisinde doğan bebeklerin adına ağaç dikti.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılı içerisinde doğan bebeklerin adına ağaç dikti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin geçen yıl doğan her bebek adına ağaç dikimi yaptığı belirtildi.

Bebekler adına 15 farklı türe ait yetişkin ağaçların, şehrin çeşitli noktalarında bulunan park ve bahçelere, yeşil alanlara ve kara yolu üzerindeki refüjlere dikileceği ifade edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, sosyal projelere önem verdiklerini belirterek, anlamlı ve örnek bir projeye imza atmak istediklerini dile getirdi.

Doğasıyla ve yeşiliyle ünlü Trabzon'u her geçen gün daha da yeşillendirmek amacıyla 2020 yılı içerisinde doğan her bebeğin adına ağaç dikme kararı aldıklarına dikkati çeken Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Trabzon'da bebeklerimiz artık ağaçlarıyla birlikte büyüyecekler. Gelecek yıllarda adlarına dikilen ağaçları gördüklerinde yaşayacakları mutluluğun bir parçası olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Uygulamamız bu yıl içerisinde doğacak bebeklerimiz için de geçerli olacak. Daha yeşil bir Trabzon için çalışmalarımız aralıksız devam edecek."

Büyükşehir Belediyesi, Trabzon, Bebek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon'da 2020'de dünyaya gelen her bebek için bir ağaç - Son Dakika


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