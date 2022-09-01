Trabzon'da 351 okul tadilat ve onarımla yeni döneme hazır hale getirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzon'da 351 okul tadilat ve onarımla yeni döneme hazır hale getirildi

01.09.2022 11:06
Trabzon'da 351 okul tadilat ve onarımla yeni döneme hazır hale getirildi

Trabzon'da 2022-2023 eğitim öğretim dönemi öncesinde 351 okul bakımdan geçirildi.

Trabzon'da 2022-2023 eğitim öğretim dönemi öncesinde 351 okul bakımdan geçirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 18 ilçedeki okulların zemin, lavabo, bahçe düzenlemesi ve dış cephe mantolama gibi ihtiyaçları için 35 milyon lira ödenek ayrıldı.

Trabzon Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Burak Fettahoğlu, Ortahisar ilçesinde tadilat yapılan yaklaşık 200 öğrencinin eğitim aldığı Karlık İlkokulu ve Ortaokulu'nda incelemelerde bulundu.

Fettahoğlu, AA muhabirine, öğretmenler, okul idarecileri ve okul aile birliği başkanlarıyla yaptıkları görüşmelerde okulların ihtiyaçlarını belirlediklerini söyledi.

Okulların iyileştirilmesine yönelik başlattıkları çalışmalar kapsamında 18 ilçede 351 okula dokunduklarını ifade eden Fettahoğlu, "Bu gerçekten çok önemli bir sayı. Okullarımızın küçük ve büyük onarımlarını 35 milyon liralık ödenekle tamamladık." dedi.

Fettahoğlu, okullarda öncelik sırasına göre çalışma yapıldığını anlatarak, "Okullardaki çatı onarımları, lavabo, zemin, bahçe düzenlemesi ve dış cephe mantolama ihtiyaçları gibi birçok fiziki durumu gidererek çalışmalara başladık." diye konuştu.

Trabzon'un eğitim ve öğretim açısından iyi bir yere sahip olduğunu vurgulayan Fettahoğlu, şunları kaydetti:

"Bunu, binalarımızın fiziki mekanlarını iyileştirerek daha da taçlandırmayı umut ediyoruz. 18 ilçedeki 351 okulumuzda 35 milyon liralık yatırımla tadilat ve onarımlarımızı tamamladık. 12 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim dönemine evlatlarımızı, fiziki anlamda daha da güçlenmiş, güzel hale gelmiş yuvalarına bekliyoruz."

Ödenek geçen yıla göre yaklaşık 2,5 kat artırıldı

Fettahoğlu, geçen yıl Milli Eğitim Bakanlığından 18 ilçe için Trabzon'a 13 milyon liralık ödenek gönderildiğine işaret ederek, "Bu yıla baktığımız zaman 35 milyon liradan bahsediyoruz. Bu da sayı olarak 351 okula dokunmamıza neden oldu. Bu anlamda ilimize ciddi bir ödenek tahsis edildi. Biz de onarıma ihtiyacı olan okullarımıza dokunduk." dedi.

Okulların doğal gaz dönüşümlerinin de tamamlandığını aktaran Fettahoğlu, şöyle devam etti:

"Yine birçok okulumuzun ihaleleri yapıldı, sözleşmeler imzalandı. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul anlamında çok sayıda yatırımımız var. İnşallah önümüzdeki yıllarda Trabzon'da eğitim öğretimlerimizle beraber okullarımızın daha da güçlenmiş olduğunu göreceğiz."

Fettahoğlu, okulların 12 Eylül'de açılacağını anımsatarak, "Biz de sayın Valimiz öncülüğünde hazırlıklarımızı tamamladık. Şu an için ilimizde eğitim öğretime yönelik herhangi bir problem bulunmuyor. 12 Eylül itibarıyla ilimizdeki 142 bin öğrencimizi bekliyor olacağız. Eğitim öğretim camiasının mutlu ve başarılı bir yıl geçirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Acil serviste önlüklü, stetoskoplu sahte doktor yakalandı (2) Acil serviste önlüklü, stetoskoplu sahte doktor yakalandı (2) Trabzon'da 3 gündür aranan kişinin cansız bedeni bulundu Trabzon'da 3 gündür aranan kişinin cansız bedeni bulundu Ordu, Giresun ve Trabzon'da yeni sezonun balıkları tezgahlarda Ordu, Giresun ve Trabzon'da yeni sezonun balıkları tezgahlarda
Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, 12 Eylül Darbesi, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da 351 okul tadilat ve onarımla yeni döneme hazır hale getirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:47 Ünlü şarkıcı Gülşen'in ev hapsinin kaldırılması talebi reddedildi
16:41 Manchester City, Borussia Dortmund'un stoperi Manuel Akanji'yi kadrosuna kattı
16:42 Emre Belözoğlu ile futbol yorumcusu Cem Dizdar TRT Spor'un canlı yayında kapıştı
16:38 Acun Ilıcalı transferde hız kesmiyor! Hull City Traore'yi kadrosuna kattı
16:23 MHP lideri Bahçeli'den 'sosyal medya' vurgusu: Mutlak suretle denetim altına alınmalıdır
16:02 Icardi ile imza an meselesi! Galatasaray bombayı patlatıyor
15:56 CHP'li Engin Altay: 4 bin liraya çalışan öğretmenin sokakta "açım" demesine tahammül edemeyen bir iktidar
15:51 Ünlü oyuncu Seda Bakan ikinci bebeğini kucağına aldı
15:51 Oyuncu Emine Ün'ün kızı Duru, güzellikte annesiyle yarışıyor
15:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan, üstü kapalı şekilde muhalefete yüklendi: Birileri, adalet sistemimizi suç çetelerinin kirli oyunlarına kurban etmeye çalışıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 17:17:47. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzon'da 351 okul tadilat ve onarımla yeni döneme hazır hale getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement