Son Dakika Haberleri: Trabzon'da 217 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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Trabzon'da 217 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

2 saat önce

TRABZON'un Maçka ilçesinde 217 kişi mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Trabzon'da 217 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı, System.String[]
TRABZON'un Maçka ilçesinde 217 kişi mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu. İlçede içme suyu kaynaklarından numune alınırken, olayın nedeni araştırılıyor.
Maçka ilçesinde dünden itibaren birçok kişi, mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu. Tedaviye alınanların sayısı 217'ye yükseldi. Tedavileri tamamlananlar taburcu edilirken, durumu ağır olan kişi bulunmadığı belirtildi. Sağlık, Tarım ve Orman İl Müdürlükleriyle Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerinin inceleme başlattığı ilçede su kaynaklarından numuneler alındı.
Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, hastanelere mide bulantısı, tedavileri tamamlanan hastaların çoğunun taburcu edildiğini söyledi. Usta, başvuruların nedenlerinin araştırıldığını ifade etti.
Eşini hastaneye getirdiğini anlatan Fahri Kalkan, "Serum tedavisi uygulandı. Şikayeti henüz geçmedi. Neden olduğu konusunda henüz net bilgi verilmedi. Su veya havalardan dolayı olabileceği söylendi" dedi.


- Maçka
Trabzon, Maçka, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:45 Kaynak: DHA
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