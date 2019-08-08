Son Dakika Haberleri: TRABZON'DA 217 KİŞİ ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILDI
Son Dakika Güncel Haber

TRABZON'DA 217 KİŞİ ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILDI

43 dakika önce

TRABZON'un Maçka ilçesinde 217 kişi mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu.

TRABZON'un Maçka ilçesinde 217 kişi mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu. İlçede içme suyu kaynaklarından numune alınırken, olayın nedeni araştırılıyor.
Maçka ilçesinde dünden itibaren birçok kişi, mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu. Hastanede tedaviye alınanların sayısı 217'ye yükseldi. Tedavileri tamamlananlar taburcu edilirken, durumu ağır olan hasta bulunmadığı belirtildi. Sağlık, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerinin inceleme başlattığı ilçede su kaynaklarından incelenmek üzere numuneler alındı.
Trabzon Sağlık Müdürü Hakan Usta, hastanelere mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetle başvuranlar olduğunu belirterek tedavileri tamamlanan hastaların çoğunun taburcu edildiğini söyledi. Usta, başvuruların nedenlerinin araştırıldığını söyledi.
Eşini hastaneye getirdiğini anlatan Fahri Kalkan, Serum tedavisi uygulandı.Şikayeti henüz geçmedi. Neden olduğu konusunda henüz net bilgi verilmedi. Su veya havalardan dolayı olabileceği söylendi dedi.
Trabzon, Maçka, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Reçete ve faturaların teslim süresi uzatıldı
Bahçeli, Kaz Dağları ile ilgili ilk kez konuştu: HDP'nin su ve vicdan nöbeti tiyatrodur Trabzon'da 217 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Son Dakika! Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan boşandı! İşte ilk açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 15:57:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TRABZON'DA 217 KİŞİ ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILDI
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]