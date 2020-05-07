Trabzon'da 23 bin 765 işçiye 34,6 milyon lira kısa çalışma ödeneği verildi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Trabzon'da 23 bin 765 işçiye 34,6 milyon lira kısa çalışma ödeneği verildi - Son Dakika Ekonomi

Trabzon'da 23 bin 765 işçiye 34,6 milyon lira kısa çalışma ödeneği verildi

6 saat önce

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında başlatılan kısa çalışma ödeneğinden Trabzon'da şu an itibarıyla 5 bin 10 firmada çalışan 23 bin 765 işçinin faydalandığını bildirdi.

Trabzon'da 23 bin 765 işçiye 34,6 milyon lira kısa çalışma ödeneği verildi, System.String[]

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında başlatılan kısa çalışma ödeneğinden Trabzon'da şu an itibarıyla 5 bin 10 firmada çalışan 23 bin 765 işçinin faydalandığını bildirdi.

Balta, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 ile ülke genelinde etkin mücadele yürütüldüğünü belirterek, sağlık yönünden de pandemi ile mücadelenin başarılı bir şekilde sürdürüldüğünü aktardı.

Türkiye'nin verdiği mücadelenin dünyada örnek olarak gösterildiğini vurgulayan Balta, "Bu mücadelenin yanında hükümetimiz de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ekonomik olarak bir dizi tedbirleri alıyor ve bunları her gün milletimizle paylaşıyor. Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında vatandaşlarımız için yeni adımlar atmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Balta, kısa çalışma ödeneğinin, İşsizlik Sigortası Fonu kapsamında sağlanan bir imkan olduğuna dikkati çekerek, işverenlerin mevcut istihdamı korumak amacıyla kısa çalışma ödeneği uygulamasına elektronik ortamdan müracaat ederek yararlanabileceklerini aktardı.

Pandemi ile mücadelede Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında bu sistemin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandığını ve 17 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini anımsatan Balta, Trabzon'daki işletmelerin de kısa çalışma ödeneği başvurularını online olarak İŞKUR'un internet sayfası üzerinden yaptıklarını belirtti.

Balta, bu kapsamda Trabzon'da şu ana kadar 5 bin 10 firmada 23 bin 765 çalışana toplam 34 milyon 614 bin 977 lira kısa çalışma ödeneği ile destek sağlandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"5 Mayıs itibarıyla da ödemelere başlandı. Bu ödenek ile işverenlerimiz ve işçilerimiz rahat bir nefes alacaktır. Her zaman her şartta milletimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Ayrıca bir kez daha görmüş olduk ki birlikte vereceğimiz verimli mücadele ile ülkemizde firmalarımızda bu süreci en az kayıpla atlatabilecek güçtedir. Bu desteği sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk'a Trabzon adına sonsuz şükranlarımı sunarım."

Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 05:48 Kaynak: AA


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