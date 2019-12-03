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Trabzon'da "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla etkinlikler düzenlendi

6 saat önce

Trabzon'da "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla Sürmene ve Ortahisar ilçelerinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Trabzon'da

Trabzon'da "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla Sürmene ve Ortahisar ilçelerinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

İlk olarak Sürmene Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Sürmene Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya ve Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün ile diğer ilgililer katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, çeşitli spor müsabakaları, yarışmalar, şiir ve müzik dinletileri gerçekleştirildi.

Vali Ustaoğlu ve diğer ilgililer, programın sonunda yarışmalarda derece elde eden engelli öğrencilere çeşitli ödüller verdi.

Vali Ustaoğlu, buradaki programın ardından Ayasofya sahilindeki Yaşlı Destek Merkezi'nde, Trabzon Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinden hizmet alan engelli bireylerin hazırladığı etkinliğe katıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü organizasyonuyla düzenlenen etkinlikte, engelli bireylerin parkur yarışmasının yanı sıra sanat alanındaki hünerlerini sergiledikleri konser ve halkoyunları gösterileri de sunuldu.

İl Emniyet Müdürü Metin Alper ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kurt'un da katıldığı program sonunda, Vali İsmail Ustaoğlu, engelli bireylere ve diğer katılımcılara yemek ikramında bulundu.

Dünya Engelliler Günü, Ortahisar, Sürmene, Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 03:48 Kaynak: AA
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