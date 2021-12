Trabzon'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi - Son Dakika

Trabzon'da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik organize edildi.

Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediyesince Hayri Gür Spor Salonunda gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, engellilere yönelik toplumsal bilinç ve farkındalığın artırılmasının önemli olduğunu söyledi.

Her bireyin birer engelli adayı olduğunun altını çizen Ustaoğlu, "Bizler, sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak engelli vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm üretmeli ve onların da toplumun birer parçası olduğunu asla unutmamalıyız. Her bireyin birer engelli adayı olduğunu hatırlayarak engelli vatandaşlarımıza karşı her zaman duyarlı olmalı, onlara sadece bir hafta değil, tüm yaşamları boyunca sahip çıkmalıyız. Onlarla empati kurabilmeli ve engelli insanlarımızın daha rahat yaşayabileceği bir dünya kurmak için elimizden geleni yapmalıyız." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise engellilerle ilgili yeni kanunla birlikte önemli mesafeler kat edildiğine dikkati çekti.

Zorluoğlu, engellilerin eğitimleri, yaşam koşullarının rahatlatılması, istihdamı ve diğer birçok alanda ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına dönük hem merkezi idare hem de yerel yönetimler tarafından çok önemli çalışmalar yapıldığını aktardı.

Büyükşehir Belediyesi olarak kurdukları engelli atölyesinde yılda ortalama 400 engelli aracının tamir edildiğini dile getiren Zorluoğlu, "Bunun yanı sıra Engelli Şube Müdürlüğü kurduk. Engelli taksimiz var artık. Engelli kardeşlerimize otoparklarımız ücretsiz olarak hizmet veriyor. Yalıncak'ta bir plaj yaptık ve arkadaşlara talimat verdim, engelli vatandaşlarımızın tekerlekli sandalye ile oraya gidebileceği bir düzenek kurulacak ve hep birlikte denize gireceğiz." ifadelerini kullandı.

Çeşitli gösterilerin sahnelendiği programda Başkan Murat Zorluoğlu ve eşi Sevcan Zorluoğlu, engelliler ve aileleriyle yakından ilgilendi.