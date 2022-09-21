Bu kişilere aracılık ettiği belirlenen A.Ç. ise göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu N.Z, N.M. ve İ.M. yakalandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Trabzon'da 3 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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